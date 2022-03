Neymar se apresenta e seleção brasileira só aguarda Everson para ficar completa

Por Estadão - Estadão 5

A seleção brasileira está quase completa na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Entre a noite de segunda-feira e o início desta terça, desembarcaram na sede da seleção brasileira 13 jogadores, incluindo o atacante Neymar, de volta ao time do técnico Tite. O único que não se apresentou ainda é o goleiro Everson, do Atlético-MG.

O jogador foi chamado na segunda, de última hora, em razão do corte inesperado de Ederson. O goleiro do Manchester City foi diagnosticado com gastroenterite. Everson só vai se apresentar na noite de quarta, após defender o Atlético na partida contra a Caldense, pela semifinal do Campeonato Mineiro – o jogo está marcado para as 16h30.

No início desta terça, chegaram à Granja Comary jogadores que vieram da Europa: o volante Casemiro, o lateral Daniel Alves, os zagueiros Marquinhos e Éder Militão e os atacantes Vinicius Junior, Rodrygo e Neymar.

Na noite de segunda-feira, já haviam desembarcado em Teresópolis o goleiro Alisson, o lateral Danilo, os volantes Arthur e Fabinho e o meia-atacante Lucas Paquetá.

Arthur é uma das surpresas desta convocação de Tite. O volante sofreu lesão no joelho direito em dezembro, passou por cirurgia e ficou meses afastado dos gramados, causando sua ausência nas últimas listas do treinador. Para muitos, o jogador já estava fora da disputa por uma vaga na Copa do Mundo do Catar, no fim deste ano.

“A sensação é de como se fosse a primeira vez. A gente sempre tem essa felicidade de estar voltando à seleção, é um momento único. Recebi a noticia da convocação com muita alegria. Era uma coisa que almejava bastante. Depois tive um tempinho com a família para comemorar. Estou muito feliz por estar de volta”, celebrou o volante, em sua chegada à Granja Comary, em tom de desabafo.

“Foi um período longo, bastante difícil para mim e para quem estava do meu lado. Todos sofriam comigo. A lesão não era tão simples assim. Precisava de um período para eu estar de volta aos meus 100%. Quero agradecer a todos que me ajudaram nos momentos difíceis. São muitas emoções que já estão passando pela minha cabeça”, comentou.

A seleção brasileira vai enfrentar o Chile no estádio do Maracanã, nesta quinta-feira, às 20h30, e visitará a Bolívia em La Paz, cinco dias depois, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O Brasil ainda tem a disputar a partida com a Argentina, interrompida logo no início, em setembro do ano passado, mas o jogo ainda não tem data para ser realizado.

