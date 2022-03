Red Hot Chili Peppers vai ganhar uma estrela na Calçada da Fama

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A banda de rock Red Hot Chili Peppers vai receber uma estrela na Calçada da Fama na Hollywood Boulevard, localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A estrela, que será a de número 2717, vai ser instalada junto com as estrelas do apresentador Pat Sajak e do ator Jack Paar. A cerimônia está marcada para o dia 31 de março, segundo informações da revista Variety.

Continua depois da publicidade

O produtor do segundo álbum do grupo, Freaky Styley (1985), George Clinton, vai revelar a estrela ao lado do ator Woody Harrelson, do músico Bob Forrest e da presidente da Câmara de Comércio de Hollywood, Nicole Mihalka.

O Red Hot lançou em fevereiro deste ano a faixa Black Summer, primeiro single do álbum Unlimited Love, que marca os retornos do guitarrista John Frusciante, após uma década de ausência no grupo, e do produtor dos álbuns mais vendidos da banda, Rick Rubin. Unlimited Love é o primeiro disco do grupo desde 2016 e tem previsão de lançamento para 1º de abril. A tracklist foi divulgada no último dia 16, no Instagram da banda.

Advertisement

Clique aqui

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].