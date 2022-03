Bolsa de Hong Kong suspende negócios com ações da Evergrande

Por Estadão - Estadão 9

A Bolsa de Hong Kong suspendeu negócios com ações da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande e de duas subsidiárias, à espera da divulgação de novas informações da empresa.

As transações com papéis da Evergrande e das unidades China Evergrande New Energy Vehicle Group e Evergrande Property Services Group foram suspensas antes da abertura do pregão em Hong Kong nesta segunda-feira, 21, segundo comunicado da bolsa.

A Evergrande, que acumula mais de US$ 300 bilhões em passivos de dívidas, falhou no pagamento de bônus externos no fim do ano passado. Em janeiro, a Evergrande disse que planejava anunciar um plano de reestruturação global em até seis meses, após detentores de bônus ameaçarem processar a empresa por não se engajar em discussões com eles. Com informações da Dow Jones Newswires.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

