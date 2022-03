Borussia Dortmund cede o empate ao Colônia e fica a seis pontos do líder Bayern

Por Estadão - Estadão 6

O Borussia Dortmund falhou neste domingo em sua proposta de seguir na caça ao líder Bayern de Munique no Campeonato Alemão ao ceder o empate, em visita ao Colônia, por 1 a 1. Com na igualdade, a distância que era de quatro pontos no início da rodada volta a ser de seis para o time bávaro.

Depois de ver o Bayern voltar a vencer no sábado, o Borussia sabia que não podia vacilar em sua missão de desbancar o forte rival. E até começou bem na visita ao Colônia, com gol logo aos oito minutos, de Wolf, após assistência de Bellingham.

A vantagem durou 28 minutos. Após sair em vantagem, o time aurinegro se retraiu em campo e passou aperto diante de um empolgado Colônia. Em jogada de seus homens de frente, os donos da casa empataram. Passe de Modeste e gol do centroavante Andersson.

Mesmo com o goleador Haaland em campo por 87 minutos – deu lugar ao brasileiro Reinier já no fim, o Borussia Dortmund em momento algum mostrou força para sair com os três pontos na casa do Colônia.

Se o time preto e amarelo fez enorme festa ao ganhar do Mainz no meio de semana,desta vez lamentou um tropeço que praticamente define o caminho de mais uma edição do Campeonato Espanhol.

Restam sete rodadas e o Borussia Dortmund tem uma dura sequência de compromissos pela frente: RB Leipzig, Stuttgart e Wolfsburg antes do clássico com o Bayern em Munique, dia 24 de abril.

