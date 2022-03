Outono 2022 começa neste domingo e traz temperatura mais amena ao Hemisfério Sul

Por Estadão - Estadão 1

O outono de 2022 começou neste domingo, 20, no Hemisfério Sul e segue até 21 de junho. Como diz a canção, “a estação é sempre igual, as folhas caem no quintal”, assim como a temperatura, que dá um alívio ao calor das últimas semanas. Na capital paulista, o dia começou com os termômetros variando entre 18 ºC e 21 ºC, enquanto a previsão para os próximos dias é que o frio aumente tanto no Estado quanto no País, com ocasionais pancadas de chuva.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), os próximos dias prometem trazer ainda mais frio, amenizando o calor das últimas semanas. A frente fria do domingo deve manter a temperatura entre a mínima de 16 ºC e máxima de 22 ºC até a terça-feira, 22.

Faltando 11 dias para o fim do mês, março já registrou um volume de chuva acima dos 221 milímetros, um aumento de 26,1% sobre a média histórica para o período, que é de 175,2 milímetros. Segundo o CGE, entretanto, o tempo deste domingo vai seguir instável, mas com chuvas fracas e chuviscos, sem grandes precipitações.

No Estado, as chuvas mais intensas estão previstas para o litoral paulista e a baixada santista. Na região litorânea, os ventos úmidos que sopram do oceano vão provocar uma ligeira sensação de frio durante as madrugadas e a segunda-feira deve amanhecer com céu nublado e chuviscos, que se estendem até o dia seguinte.

A estação de transição entre o verão e o inverno também vai diminuir a temperatura no restante do País, principalmente nos outros Estados do Sudeste e no Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que as temperaturas máximas neste domingo não ultrapassem os 18 ºC em Curitiba, 22 °C em Porto Alegre e 23 °C em Florianópolis. Há ainda a possibilidade de geada fraca nas serras gaúcha e catarinense durante a madrugada.

As chuvas vão persistir na região serrana do Rio de Janeiro e em parte da Zona da Mata de Minas Gerais até a tarde de segunda-feira. Ao longo do outono, as precipitações também seguem no Norte e no Nordeste, principalmente se houver a persistência do sistema atmosférico denominado Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Até junho, os dias chuvosos devem predominar principalmente no Pará e no Amazonas.

Já o Centro-Oeste do País deve manter a média de temperatura e chuvas da estação, com exceção do Mato Grosso, onde a previsão é de chuvas mais frequentes ao longo de abril. A partir do mês seguinte, entretanto, a região entra no período seco, com os termômetros marcando acima do esperado para a temporada.

