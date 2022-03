Anitta sobe mais duas posições e alcança o 7º lugar no Spotify Global

Por Estadão - Estadão 4

Ela não para! Anitta continua a quebrar os próprios recordes nos charts nacionais e internacionais. No sábado, 19, ela se tornou a primeira brasileira a entrar para o Top 10 do Spotify Global, na 9ª posição. Já neste domingo, 20, Envolver subiu mais duas posições e a cantora é dona do 7º hit mais tocado no mundo todo, com quase 3 milhões de streams nas últimas 24 horas.

No Spotify Brasil, Anitta alcançou o Top 5 e conseguiu mais um feito inédito: Envolver é a primeira música em espanhol a ultrapassar a marca de 1 milhão de streams diários no País.

Já no TikTok, aplicativo responsável por viralizar o hit, o número de vídeos que utilizam a música ultrapassou a marca de 700 mil.

Na noite de sábado, 19, a cantora utilizou as redes sociais para falar sobre a pressão pelo bom desempenho numérico e agradeceu aos fãs: “Os gráficos e os números podem nos fazer sentir como se estivéssemos perdendo, mesmo quando não estamos. Mas dessa vez eu sinto que se eu não falasse sobre isso os brasileiros me matariam porque eles estão transformando esse dia em feriado por lá”.

“Estou feliz e grata por sermos os 10 melhores do mundo. Se eu atingir isso de novo, ficarei feliz. Se não, eu ainda estarei feliz. Para sempre”, finalizou.

Sofia Hermoso, especial para o Estado

