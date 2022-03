Juventus vence lanterna Salernitana e aumenta série invicta no Italiano

Por Estadão - Estadão 5

Eliminado pelo Villarreal na Liga dos Campeões, na quarta-feira, a Juventus não se deixou abalar e manteve a boa fase no Campeonato Italiano. Com uma vitória por 2 a 0 sobre a lanterna Salernitana, neste domingo, pela 30ª rodada, o time comandado por Massimiliano Allegri chegou ao 16º jogo de invencibilidade na liga nacional e pode continuar sonhando com o título.

A Juventus está na quarta colocação, com 59 pontos, sete a menos que o líder Milan, dono de 66 pontos, e quatro a menos que o vice-líder Napoli, que tem 63. Já a terceira colocada Internazionale, próxima adversária do time de Turim, tem 60, apenas um ponto acima. O clássico, que pode acabar em ultrapassagem, está marcado para o dia 2 de abril, após a Data Fifa da próxima semana.

A vitória na Allianz Arena começou a ser construída ainda nos primeiros momentos da etapa inicial. Dybala foi o responsável por abrir o placar, com apenas cinco minutos de bola rolando. Após boa troca de passes, o argentino recebeu passe de Vlahovic, dominou limpando o marcador, já muito perto da pequena área, e superou o goleiro Sepe.

Mais tarde, aos 29 minutos, foi a vez de Vlahovic balançar a rede, ao receber cruzamento e cabecear para a rede. Assim, o sérvio de 22 anos encerrou um jejum de quatro jogos sem marcar. Contratado no início do ano, após se destacar pela Fiorentina, o jovem é motivo de muita expectativa na Juventus. Somando os jogos pelos dois times, ele tem 25 gols em 35 jogos na temporada.

Em vantagem no placar, o time de Turim fez um restante de jogo seguro e, após um segundo tempo sem gols, conseguiu celebrar a vitória para amenizar a frustração pela eliminação do meio da semana. A Salernitana, por sua vez, amargou o nono jogo sem derrota e se complicou ainda mais na lanterna do Italiano, com apenas 16 pontos somados.

Enquanto isso, em outro jogo da liga nacional, no mesmo horário, Empoli e Hellas Verona empataram por 1 a 1, resultado que deixa o Empoli em 13º lugar, com 33 pontos, e o Verona na décima posição, com 42.

