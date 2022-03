Imbatível em 2022, Nadal derruba prodígio Alcaraz e decide Indian Wells com Fritz

Por Estadão - Estadão 10

Rafael Nadal continua acumulando vitórias em 2022. Neste sábado, a vítima da vez do espanhol foi o compatriota prodígio Carlos Alcaraz, em batalha pela semifinal de Indian Wells, no deserto dos Estados Unidos. A 20ª vitória da temporada veio com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3 em um jogaço de 3h12. O cabeça de chave número 4 agora desafia neste domingo o local Taylor Fritz pelo terceiro título seguido.

Campeão do Rio Open, Alcaraz também faz bela temporada, o que prometia muita dificuldade para Nadal. O jovem de 18 anos, contudo, viu a experiência falar mais alto no deserto da Califórnia, fraquejando nos momentos chaves da grande e aplaudida partida da semifinal.

O jovem foi logo quebrando o saque do favorito. Mas viu que seria bastante pressionado nos seus serviços. Para fazer 2 a 0, precisou salvar cinco breakpoints. Ainda ganhava por 30 a 0 e buscava nova quebra quando Nadal “acordou”. O espanhol confirmou o serviço em pontos diretos e logo devolveu a quebra.

Nadal abriu 4 a 2, mas novamente perdeu o serviço. Na hora da decisão, porém, fez valer o bom momento. Com 5/4, abriu 40 a 0 no serviço de Alcaraz. O jovem salvou os três set points. Ainda se livrou de mais um, mas a quebra veio na quinta chance. Foram 17 breakpoints impostos por Nadal na parcial fechada por 6/4.

O segundo set começou com os tenistas trocando pontos até 2 a 2. A partir do quinto game, deu início uma sucessão de quebras na partida. Foram cinco seguidas. Para abrir 5 a 4, Alcaraz forçou sete breakpoints no nono game. Depois, sacou para fechar no terceiro set point e devolver o 6/4.

Depois de perder três serviços seguidos, Nadal finalmente confirmou o saque na abertura do terceiro set. No quinto game, Alcaraz teve três breakpoints e não aproveitou. Já o veterano não conseguia ameaçar o serviço do garoto. Sofria, mas também não era quebrado.

O cabeça 4 fez um oitavo game muito forte e pressionou o serviço de Alcaraz. Com um erro não forçado, o jovem ofereceu o breakpoint ao rival e acabou pagando caro. Em subida à rede para voleio, Nadal fez 5 a 3. Tinha o saque para a vitória. Foi logo abrindo um triplo match point e ergueu as mãos aos céus quando viu o compatriota mandar a devolução para fora. Fechou em 6/3. A torcida aplaudiu os tenistas de pé pela bela apresentação na quadra 1 do complexo de Indian Wells.

FRITZ NA DECISÃO

Jogando em casa, o norte-americano Taylor Fritz voltou a fazer a festa da torcida ao derrubar o favorito russo Andrey Rublev, número 7 do mundo, em sets corridos. Fez 7/5 e 6/4 e agora desafia o ótimo momento do espanhol.

Em um jogo com números muito parecidos, com cinco aces para cada lado e ambos com mais de 80% de aproveitamento no primeiro serviço, Fritz levou a melhor por pressionar bastante o russo em seu segundo saque.

Com a enorme pressão, conseguiu criar 11 breakpoints na partida, diante de somente quatro do rival. No primeiro set, quebrou no segundo game e sacou para fechar em 5/4. Rublev devolveu a quebra, mas ele fecharia em 7/5 ao ganhar novamente o saque do rival. Fechou no terceiro set point.

Na segunda parcial o norte-americano seguiu sacando bem e confirmando os saques rápidos. No décimo game, forçou as devoluções e fechou com quebra no primeiro match point.

