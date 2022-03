Barrichello anda forte e larga na pole na etapa de Goiânia da Stock Car 2022

Por Estadão - Estadão 7

A pole position na etapa de Goiânia da Stock Car de 2022 é de Rubens Barrichello. Depois de ser o mais rápido dos treinos livres de sexta-feira, o experiente piloto, que busca sua sétima vitória no autódromo internacional Ayrton Senna, marcou o tempo de 50s111 na classificatória deste sábado (dia 19) e ficou com o melhor desempenho entre todos os competidores.

“Muito alegre e emocionado. Passa o tempo, a gente tem o sobe e desce, mas a felicidade não passa. Além da pole position, o mais legal é que o carro está competitivo para amanhã (domingo). O modelo da classificação mudou nesta temporada e isso foi muito bem feito. Estou muito emocionado com o resultado”, comentou Rubens Barrichello.

A pedido das equipes, por causa do formato oval do autódromo, a fórmula de disputa do treino de classificação na etapa de Goiânia teve alterações. Para evitar acidentes, os pilotos foram para a pista em grupos de três ou quatro carros e cada um deles teve direito a uma volta de aquecimento e três voltas cronometradas na sequência. A ordem de saída para a disputa da classificação foi a inversa em relação ao resultado da tabela da temporada.

Um dos primeiros pilotos a entrar na pista, Rubens Barrichello confirmou o ar de favoritismo que tinha no autódromo de Goiânia – ele ganhou seis vezes lá. Conseguindo três boas voltas cronometradas, Rubinho cravou 50s111 e se colocou com o tempo a ser batido pelos rivais. No mesmo grupo, Matías Rossi, o argentino da Stock Car, fez 50s256 e ficou com a segunda colocação.

Depois disso, os pilotos acabaram sofrendo um pouco com a pista. Diferentemente do previsto, o tempo abriu na capital de Goiás e a temperatura subiu. Esquentou. Desta forma, as equipes tiveram dificuldade para manter o ritmo imposto pela dupla logo na abertura do treino classificatório.

Na reta final, alguns pilotos que estavam nos últimos grupos, como Ricardo Zonta, Cesar Ramos, Tony Kanaan e Julio Campo, conseguiram bons tempos, mas não tiraram as duas primeiras posições de Rubens Barrichello e Matías Rossi.

Confira os dez primeiros do grid na etapa de Goiânia da Stock Car:

1º – Rubens Barrichello

2º – Matías Rossi

3º – Cesar Ramos

4º – Ricardo Zonta

5º – Julio Campos

6º – Bruno Baptista

7º – Rafael Suzuki

8º Tony Kanaan

9º Ricardo Maurício

10º -Nelsinho Piquet

