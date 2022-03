Conselho do Cruzeiro fará reunião para votar mudanças na SAF pedidas por Ronaldo

Por Estadão - Estadão 9

As mudanças solicitadas por Ronaldo Fenômeno no acordo para aquisição da SAF do Cruzeiro serão discutidas pelo Conselho Deliberativo do time em reunião extraordinária convocada para o próximo dia 4 de abril. O encontro servirá para que os conselheiros votem as alterações solicitadas pelo investidor para aquisição efetiva da SAF, o que não agradou a direção do colegiado e tem sido motivo de discussões entre as partes nos últimos dias.

Entre as solicitações feitas por Ronaldo estão: o arrendamento das Tocas da Raposa I e II, um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e a exploração das atividades de futebol do clube. Ronaldo argumenta que o motivo do pedido é proteger o patrimônio do clube de uma possível penhora diante das dívidas tributárias que são cobradas. Em contrapartida, Ronaldo assumiria o pagamento da dívida tributária, que, segundo o Conselho, está no valor aproximado de R$150 milhões e já foi renegociada e parcelada até 2032.

A reunião extraordinária convocada pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, acontecerá a partir das 18h30, na segunda-feira, dia 4 de abril. A mesa do conselho deliberativo do Cruzeiro chegou a emitir uma nota oficial na última quarta-feira para se posicionar sobre o pedido e cobrar um reequilíbrio dos termos propostos pelo investidor. A nota define as alterações no acordo como “lesivas ao Cruzeiro e desproporcionais”, além de citar que seriam excessivamente benéficas a Ronaldo.

Um dia depois, Ronaldo criticou os líderes do Conselho Deliberativo e a carta também foi rebatida pela XP Investimentos, empresa que faz a remediação do negócio. A empresa afirmou que há imprecisões técnicas e interpretações equivocadas no formato da proposta, mas disse que não poderia corrigir as informações por conta da confidencialidade do contrato.

ANDAMENTO DO ACORDO

Ronaldo assinou a intenção de compra de 90% das ações da SAF do Cruzeiro no dia 18 de dezembro. Foi estabelecido um prazo de 120 dias para diligências internas antes que o contrato definitivo seja assinado. Passados cerca de três meses, resta apenas um para a resolução dos impasses na negociação.

A direção relembrou que a proposta feita contempla um “aporte inicial de R$50 milhões” e também um compromisso de investimento de outros R$ 350 milhões, que poderá ser feito através do incremento de receitas ou de aporte direto durante a gestão de Fenômeno. De acordo com os líderes do Conselho, Ronaldo não assumiria qualquer valor da dívida inicialmente.

O ídolo cruzeirense chegou a afirmar que o Cruzeiro precisa seguir um caminho de estabilidade e ressaltou que o Conselho será soberano nas decisões. O ex-jogador também ressaltou que a lei das SAFs obriga que 20% das receitas sejam repassadas para quitação da dívida bilionária (somando todas as esferas) do clube. Segundo Ronaldo, este valor pode gerar mais de R$ 70 milhões em receitas repassadas para a dívida, número que teria sido ignorado na nota do Conselho.

