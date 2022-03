Maju Araújo lança campanha contra preconceito no Dia da Síndrome de Down

Por Estadão - Estadão 9

Maria Júlia de Araújo, 19, realizará um encontro para lançar uma campanha que defende pessoas com Síndrome de Down neste domingo, 21, às 19h, no Rio de Janeiro.

A modelo foi a primeira influenciadora com síndrome de Down a desfilar nas passarelas da Semana de Moda de Milão. Ela ainda entrou para a lista Forbes Under 30, sendo considerada uma das jovens mais promissoras do Brasil, por levantar pautas sobre a síndrome.

Agora, Maju celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down lançando a campanha “Eu escrevo a minha história”, que visa desconstruir a imagem estigmatizada que as pessoas têm de alguém com deficiência.

Para Maju, encontros como esse são cada vez mais necessários, já que só com o diálogo as pessoas podem entender que quem vive com Síndrome de Down têm potencialidades, sonhos, ambições, relacionamentos e, claro, seus propósitos de vida. A ação visa reforçar que merecem oportunidades, apoio e incentivo para trilhar seus caminhos de forma independente.

O encontro, somente para convidados, contará com desfile, música e trocas de experiências. Entre os convidados confirmados estão Deborah Secco, Isabella Santoni, Zeca Pagodinho, Rachel Apollonio, Bruninha e Mariana Xavier. “Sei que tenho limitações, mas elas não me impedem de viver uma vida plena. O que impede é o preconceito”, contou a influencer.

“Desde que comecei a lutar pelo meu sonho, percebi que existe sim um lugar para mim, existe para todo mundo. Nada pode nos delimitar ou definir. Todos precisamos de ajuda, assim como todos precisamos de oportunidades. Que essa data possa nos ajudar a lembrar disso e nos ajudar a mudar nossa forma de pensar e agir!”, defende Maju.

Laila Nery – especial para o Estadão

