Chico César recria no palco o repertório de 'Aos Vivos'

O cantor Chico César, na companhia do pianista Amaro Freitas, recriará no palco o repertório do álbum Aos Vivos, o primeiro de sua carreira. Lançado em 1995, o trabalho logo lhe deu um lugar de importância na música popular brasileira.

A expectativa para a apresentação inédita, em que os artistas ora se apresentarão juntos, ora separados, é sobre como as canções aparecerão para o público com a adesão do piano de Amaro – no disco, elas foram registradas apenas em voz e violão.

O cantor paraibano conta ao Estadão que, por morarem em cidades diferentes, ele e Amaro não tiveram muito tempo para ensaiar. “Estou curiosíssimo. E muito animado. Aberto, ao mesmo tempo, para receber este pianista negro, nordestino e virtuoso com esse repertório que já é de certa forma clássico”, disse.

As canções a que Chico se refere são, entre outras, Mama África, Mulher Eu Sei e Alma Não Tem Cor. Elas tratam de temas que continuam atuais, como as dificuldades de uma mãe solo, machismo e racismo. “Eu sempre tematizei e quis cantar essas questões. Outros artistas também. Para quem é preto, índio, pobre, mulher, corpo dissidente e dissonante, oprimido, o Brasil sempre foi opressor”, conta.

Amaro diz que admira Chico há muito tempo e lembra uma história curiosa. Certa vez, quando tocava piano em um restaurante em Gravatá, no interior de Pernambuco (seu Estado natal), Chico chegou ao local. O gerente do estabelecimento, então, pediu que Amaro tocasse algo do artista famoso.

“Fui ao banheiro e escutei Mama África para memorizar a melodia. Criei algo em cima dela. Toquei e todo mundo aplaudiu. Chico veio falar comigo e disse: Parabéns, irmão, nos encontraremos lá na frente, lembra.

Amaro, um dos mais prestigiados pianistas de sua geração, fala que seu piano e o violão de Chico se encontram na “percussividade”. “Será uma troca incrível que abre um novo momento para nós”, conclui.

Dom. (20), 19h. Casa Natura

Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 40/R$ 150. bit.ly/showchicoeamaro

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Danilo Casaletti, especial para o Estadão

