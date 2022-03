'Mudei meu comportamento', diz Buchecha sobre morte de Claudinho

Por Estadão - Estadão 10

O cantor Buchecha falou sobre a morte do cantor Claudinho, seu parceiro de dupla artística nos anos de 1990, no programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, desta quinta-feira, 17. O músico morreu há 20 anos, em um acidente de carro, aos 26 anos

Buchecha cantou no programa um dos maiores sucessos da dupla, a canção Fico Assim Sem Você e revelou que a gravação quase não foi lançada:

“A gente tinha uma certa resistência em gravar essa música, porque a gente achava um pouquinho bobo essa frase amor sem beijinho, Buchecha sem Claudinho, então resistimos durante três anos, mas o Max Pierre, da gravadora na época, insistiu muito porque ele achava essa música um sucesso. A gente acabou gravando e três, quatro meses depois do lançamento, infelizmente, aconteceu esse acidente”, disse.

O cantor prosseguiu e comentou sobre a vida pós a morte do parceiro de carreira: “A primeira vez que eu subi num palco sozinho foi no Criança Esperança, foi logo em seguida à morte, porque o Criança Esperança era gravado no mês seguinte em agosto, e foi muito difícil. Mas eu tive muito apoio, sabe? Dos colegas de profissão, dos amigos, da família Isso tudo foi muito importante para eu conseguir”.

Buchecha revelou ainda que a morte do amigo mudou sua visão sobre a vida. “Antes disso tudo acontecer eu tinha uma impressão utópica que eu era imortal. Por exemplo, eu não pensava na morte. A partir daí, desse acidente, eu mudei meu comportamento, minhas escolhas, daí eu fiquei mais voltado à família, de querer ficar em casa. Mudou muito a minha cabeça”, completou.

O acidente ocorreu em 13 de julho de 2002, quando os cantores voltavam de um show na cidade de Lorena, em São Paulo.

