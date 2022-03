Renato Gaúcho sonha com seleção, fala em volta ao Flamengo e defende Andreas

Por Estadão - Estadão 11

Renato Gaúcho está desempregado desde que deixou o Flamengo após perder a decisão da Copa Libertadores para o Palmeiras. Saiu após não conquistar títulos com o badalado time, mas parece não ter esquecido o clube. Nesta quinta-feira, em entrevista ao Tá na Área, do SporTV, o treinador fez enorme média com a ex-casa, falando em retorno, defendeu Andreas Pereira, responsável pelo erro que custou o título na decisão da América, e ainda revelou que sonha com a seleção brasileira – Tite sai na final do ano.

“O meu sonho é treinar a seleção brasileira e eu não mudei esse pensamento”, disse Renato Gaúcho. “Um treinador que se garante tem que pensar grande”, garantiu, não se vendo por baixo após o recente desempenho aquém do esperado no Flamego após início arrasador.

O clube rubro-negro foi bastante falado pelo treinador no programa, que se defendeu após as críticas no fim do trabalho e também mostrou confiança em novamente assumir o comando da equipe. Até a praia do Flamengo foi apontada por ele como a melhor.

“Trabalhei praticamente sem ter tempo para trabalhar. A cada três dias tinha uma decisão. Disputávamos três competições, com muitos jogadores no departamento médico”, justificou. “Conquistamos o vice do Brasileiro e da Libertadores. De repente, se não conquista um título com um clube de massa como o Flamengo, você não é bom. Mas fiquei muito feliz de ter trabalhado no Flamengo, não tenho queixa nenhuma, e espero um dia voltar ao clube. Um grupo muito bom, com jogadores competentes e que gostavam de trabalhar.”

Renato Gaúcho absteve Andreas Pereira de culpa pelo vice da Libertadores e projetou que o meia estará em breve na seleção brasileira. “Infelizmente o Andreas teve aquela jogada de infelicidade, o Palmeiras se fechou e conquistou o título. Mas Andreas é muito bom jogador, muito acima da média. Vocês podem escrever: ele vai chegar à seleção brasileira, podem ter certeza.”

Renato aproveitou para dar leve cutucada a Paulo Sousa, atualmente no comando do time. “O novo treinador do Flamengo chegou e pediu um telão no campo. Acho ótimo, boa ideia, mas se é um treinador brasileiro que pede vão chamar de Professor Pardal. Mas como é português, está tudo bem.”

Sem citar nomes, ainda disparou contra péssimas contratações no mundo da bola. “O futebol é o lugar que mais dá emprego para pessoas incompetentes no mundo. No mundo! Só que alguns possuem o poder da caneta e no final o torcedor que paga a conta”, frisou.

O treinador revelou que dispensou proposta do Santos quando saiu do Grêmio para “ficar perto da família”, no Rio, mas garante estar aberto para novas propostas. “Sou profissional, se a proposta chegar, estudo e, se gostar, eu trabalho”, garantiu, evitando falar quem é o melhor jogador em atividade no País. “Vários estão muito bem então é difícil apontar esse é o melhor.”

