Governo confirma antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O governo Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, 17, a antecipação do décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas do INSS, conforme adiantado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esta semana. A medida foi capitaneada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.

Continua depois da publicidade

A antecipação do 13º para os segurados do INSS deve injetar R$ 56,7 bilhões na economia (R$ 28 bilhões em abril e R$ 28 bilhões em maio), segundo os cálculos do governo federal.

Em geral, o pagamento do 13º é feito no segundo semestre do ano, mas em 2020 e 2021 o governo antecipou o benefício por causa dos efeitos da covid-19. Essa é mais uma medida que o governo faz para injetar recursos na economia antes das eleições.

Advertisement

“A antecipação tem o objetivo de amenizar os reflexos econômicos causados pela pandemia da Covid-19 durante o ano de 2021, que ainda repercutem em 2022”, informou o Planalto.

Continua depois da publicidade

Além disso, o governo reiterou que a antecipação não tem impacto orçamentário, já que haverá somente a antecipação do pagamento do benefício, sem acréscimo na despesa prevista para o ano.

Guilherme Pimenta e Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].