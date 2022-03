Copa do Brasil tem mais sete classificados, três deles nos pênaltis

Por Estadão - Estadão 118

Mais sete jogos foram disputados, nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Dos classificados, três deles saíram em cobranças de pênaltis: Brasiliense-DF, Altos-PI e Tombense-MG. O CSA confirmou sua vaga ao golear o Paysandu por 4 a 1, enquanto o Tocantinópolis surpreendeu ao vencer por 2 a 0 o FC Cascavel-PR.

Juntos com Cruzeiro e São Paulo, todos vão receber a premiação de R$ 1,9 milhão por atingirem a terceira fase. O sorteio para definir os confrontos foi confirmado pela CBF para o próximo dia 28. Os últimos três classificados vão sair em dois jogos previstos para quinta-feira e outro isolado na outra semana.

Em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, Globo e Brasiliense empataram por 1 a 1. Mas o time candango levou ampla vantagem nos pênaltis: 4 a 1. No Maranhão, Moto Club e Tombense também ficaram no empate por contagem mínima e decidiram a vaga nos pênaltis. Os mineiros venceram por 4 a 2.

À tarde no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), ABC e Altos empataram por 1 a 1. O time piauiense levou a melhor nos pênaltis, ganhando por 4 a 2.

No estádio Rei Pelé, o CSA se impôs e goleou o Paysandu com gols de Werley (2), Yann Rolim e Lucas Barcelos. Para o Papão marcou Danrlei.

Em Tocantins, Bilau e Veraldo, um em cada tempo, fizeram os gols do Tocantinópolis que despachou o FC Cascavel.

Dois grandes não deram chances para as zebras. Mesmo atuando no interior do Maranhão, o Cruzeiro fez 3 a 0 no novato Tuntum. No Morumbi, o São Paulo venceu o Manaus por 2 a 0.

Confira os resultados da quarta-feira:

ABC-RN (2) 1 x 1 (4) Altos-PI

Moto Club-MA (2)1 x 1 (4) Tombense-MG

Globo-RN (1)1 x 1 (4) Brasiliense-DF

Tocantinópolis-TO 2 x 0 FC Cascavel-PR

Tuntum-MA 0 x 3 Cruzeiro

São Paulo 2 x 0 Manaus-AM

CSA 4 x 1 Paysandu

