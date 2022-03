Sem esforço, São Paulo elimina Manaus e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Sem fazer muito esforço, o São Paulo avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time venceu o Manaus por 2 a 0 e agora aguarda o sorteio do seu confronto, marcado para o próximo dia 28, na sede da CBF, no Rio. Além da classificação, o time de Rogério Ceni embolsou R$ 1,9 milhão pela classificação.

Continua depois da publicidade

O Manaus tinha um objetivo muito bem definido para enfrentar o São Paulo. O “plano A” da equipe do Amazonas era atuar com consistência defensiva, esperar o rival se enervar com um possível empate e, na pior das hipóteses, levar a decisão da vaga na próxima fase torneio nacional para os pênaltis – não deu certo.

Em campo, o time do técnico Rogério Ceni até demorou para abrir o placar, mas logo depois marcou o segundo ainda no primeiro tempo e encaminhou a classificação. No fim, o time tricolor se acomodou no segundo tempo e o placar terminou em 2 a 0.

Advertisement

O jogo começou como era esperado, com o São Paulo trocando passes, buscando o toque vertical no meio da defesa do time manauara, que se fechava com boa qualidade.

Continua depois da publicidade

Com até os seus zagueiros atuando bem perto do meio-campo, o São Paulo aos poucos foi empurrando o Manaus para dentro da sua área. Depois de duas chegadas antes dos dez minutos, uma delas em uma boa chance com Nikão, o time levou perigo aos 22 da primeira etapa.

Léo abriu para Reinaldo, que cruzou rasteiro para o meio da área e Eder chegou na pequena área. Marcado, ele ainda se esticou e tocou na bola, que passou raspando a trave.

O Manaus sequer tentava o contra-ataque e suas poucas chances foram em erros de saída de bola da defesa são-paulina. Em uma delas, aos 27, Thiaguinho ficou com a bola, cortou a marcação e chutou com perigo para o gol de Jandrei.

Continua depois da publicidade

Depois dos 30, o São Paulo aumentou a pressão. Aos 33, Nestor bateu forte para boa defesa do goleiro Pedro. No rebote, Nikão arriscou e mais uma vez Pedro evitou o gol – a bola sobrou ainda para Reinaldo que chutou forte, mas a bola explodiu na defesa.

Aos 34, não teve jeito e o São Paulo abriu o placar. Após troca de passes, Rafinha arriscou de fora da área e Eder apareceu no meio do caminho para desviar a bola para o fundo do gol do Manaus – 1 a 0.

O gol fez o time do Amazonas tentar sair para o jogo um pouco. Aos 38, após cobrança de escanteio, Alvinho apareceu de frente para o gol, mas Jandrei saiu bem e fez a defesa.

Aos 42, o São Paulo aumentou a vantagem. Reinaldo cobrou escanteio no miolo da defesa do Manaus e o zagueiro Diego Costa subiu sozinho e cabeceou firme para marcar o segundo da equipe na partida.

Rogério Ceni resolveu rodar a equipe para o segundo tempo. O time voltou do intervalo com Patrick e Rigoni em campo e depois dos 20 foi a vez de Luciano ir para o jogo. Contudo, o São Paulo se acomodou e parou de apertar o Manaus, que não tinha qualidade para incomodar o gol de Jandrei.

As chances de gol na segunda etapa foram poucas. Em uma delas, aos 25, Rigoni cruzou bem, mas Luciano cabeceou para fora. E foi só.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 MANAUS

SÃO PAULO – Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Luan); Pablo Maia (Alisson), Nestor e Andrés Colorado (Rigoni); Nikão (Luciano), Marquinhos (Patrick) e Eder. Técnico: Rogério Ceni.

MANAUS – Pedro, Felipe Cordeiro (Jackie Chan), Paulo, Claudinho e Renan; Gutierrez, Lucas Paranhos

(Jefferson), Felipe Baiano e Thiaguinho (Vitinho); Silvano (Toninho) e Alvinho (Juninho Palmares).

Técnico: Evaristo Piza.

GOLS – Eder, aos 34, e Diego Costa, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS – Nenhum.

RENDA – R$ 526.780,00.

PÚBLICO – 17.644 pagantes.

LOCAL – Morumbi, em São Paulo.

Glauco de Pierri

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].