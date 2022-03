Edu faz 2 gols, Cruzeiro derrota Tuntum e avança na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Sem sustos, o Cruzeiro venceu o modesto Tuntum-MA, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Rafael Seabra, em Tuntum, pela segunda fase da Copa do Brasil. O centroavante Edu foi o destaque da partida com dois dos três gols. O outro foi marcado por Vitor Roque.

Continua depois da publicidade

A vitória, além de colocar o Cruzeiro na terceira fase, também garante aos mineiros premiação de R$ 1,9 milhão. Um valor extremamente importante ao clube, que atualmente vive impasse com a SAF gerida pela empresa de Ronaldo Fenômeno.

Quanto ao próximo adversário da Copa do Brasil, ele será conhecido via sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data definida.

Advertisement

Como esperado, o Cruzeiro começou a partida pressionando em busca do primeiro gol e ele saiu logo aos 11 minutos, quando Fernando Canesin fez ótimo cruzamento e encontrou Vitor Roque para cabecear para o fundo das redes. Uma vantagem merecida pela intensidade inicial.

Continua depois da publicidade

Mas o Tuntum não sentiu o gol e três minutos depois poderia ter empatado, já que Vagalume recebeu dentro da área, passou pela marcação e chutou em cima do goleiro Rafael Cabral. Depois do lance, o goleiro reclamou bastante da marcação frouxa dos seus companheiros.

A partida seguiu bastante movimentada até o intervalo e com mais oportunidades de gol. Aos 34, Edu chutou com a perna esquerda e quase acertou o canto direito do goleiro. Depois, aos 40, o mesmo Edu voltou a chegar com perigo em chute que o goleiro defendeu.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou disposto a sacramentar a classificação e fez o segundo gol aos cinco minutos, após Vitor Roque ser derrubado dentro da área e o árbitro marcar pênalti. Edu foi para a cobrança e, com direito a paradinha, converteu: 2 a 0.

Continua depois da publicidade

Com o placar adverso, o Tuntum viu a chance de classificação diminuir e se desorganizou em campo, o que facilitou a vida do Cruzeiro. Não demorou e, aos 19 minutos, Edu voltou a balançar as redes em um rebote do goleiro dentro da pequena área, dando números finais ao confronto.

Antes do apito final, o Cruzeiro ainda teve o zagueiro Eduardo Brock expulso após receber o segundo amarelo, mas o resultado final não foi comprometido.

FICHA TÉCNICA

TUNTUM-MA 0 X 3 CRUZEIRO

TUNTUN – Danilo Pessoa; João Victor (Negueba), Denílson, Maicon e Igor (Marcelo Bispo); Abú (Patrick), Andinho e Cloves; Andrezinho, Vagalume e Vinicius (Jonas Piu Piu). Técnico: Danilo Brito.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Rômulo (Geovane), Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesín (Adriano) e João Paulo (Pedro Castro); Vitor Roque (Bruno José), Edu (Vitor Leque) e Waguininho. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS – Vitor Roque, aos 11 minutos do primeiro tempo. Edu, aos 6 e 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Thiago Luís Scarascati (SP).

CARTÕES AMARELOS – Maicon, Igor e Andinho (Tuntum); Oliveira, Willian Oliveira e Vitor Roque (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO – Eduardo Brock (Cruzeiro).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rafael Seabra, em Tuntum (MA).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].