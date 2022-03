Daniel Radcliffe comenta nudez de Channing Tatum em novo filme: 'Devemos ser muito sortudos'

Por Estadão - Estadão 8

O ator britânico Daniel Radcliffe declarou que “todos devemos ser muito sortudos” por poder assistir à cena de nudez do ator Channing Tatum no longa Cidade Perdida, onde ambos participam. O enredo do filme, que tem previsão de estreia no Brasil para abril deste ano, trata sobre uma autora de livros de aventura que acaba sendo sequestrada e é obrigada a levar um bilionário a um lugar onde está localizado um tesouro perdido.

A declaração de Radcliffe foi dada durante o SXSW Film Festival, no Texas, na estreia do longa, em uma entrevista ao programa norte-americano Entertainment Tonight.

A nudez de Tatum ocorre em uma cena onde a personagem de Sandra Bullock precisa tirar sanguessugas do corpo do ator. “Eu não estava lá para aquela cena naquele dia, mas ouvi muito sobre ela, e acredito que foi o primeiro dia de gravações do Channing no filme em que ele simplesmente teve que ficar nu”, comentou o eterno intérprete de Harry Potter.

Quando questionado sobre se fecharia os olhos durante a nudez de Tatum, Radcliffe foi categórico: “Não! Deus, todos nós devemos ser muito sortudos por poder olhar para o corpo nu de Channing Tatum”.

Em um vídeo promocional, Tatum também comentou a cena: “Andar para o set com um monte de sanguessugas super coladas na minha bunda e não ter conhecido antes todo mundo foi tipo: Ok, eu vou ficar pelado, meu nome é Chan hoje’. … Ter a Sandra Bullock tendo, tipo, um monólogo de duas páginas com uma certa parte do meu corpo…”.

No vídeo, a atriz complementa: “Você tem que realmente gostar da pessoa e se sentir seguro com ela. Não houve estranheza”.

Veja os bastidores da cena a aqui .

