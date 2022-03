Lira cobra que Petrobras recue do aumento dos combustíveis e cita queda do barril

Por Estadão - Estadão 11

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), voltou a criticar o aumento no preço dos combustíveis anunciado na semana passada pela Petrobras. Nesta quarta-feira, 16, o parlamentar disse a jornalistas que a estatal deveria recuar do aumento porque o preço do barril de petróleo no mercado internacional e o dólar estão caindo.

“Nós estamos com o petróleo baixando e o dólar baixo. E a cobrança é: a Petrobras agora vai baixar o combustível? O óleo diesel é mais barato fora (do País) do que aqui. Nós vamos ter redução de preço?”, questionou Lira. “O barril baixou. O barril sobe, a gente aumenta. O barril baixa, a gente não baixa? Então, é importante que a Petrobras recue o preço e do aumento que deu, porque o dólar está caindo e o barril está caindo, são os dois componentes que fazem a política de preços da Petrobras”, acrescentou.

Ao ser questionado sobre o trabalho do general Joaquim Silva e Luna, que preside a estatal, Lira disse que não poderia avaliar porque não conhece os processos internos da Petrobras. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que existe a possibilidade de demissão de Silva e Luna.

Nesta segunda-feira, 14, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também criticou a Petrobras. Ele afirmou que a empresa tem “função social” e precisa participar do esforço para a redução do preço dos combustíveis no País.

Na semana passada, a Petrobras anunciou um aumento de 18,7% na gasolina, de 24,9% no diesel e de 16% no gás de cozinha, para recuperar uma defasagem em relação aos preços no mercado internacional.

Hoje, o contrato mais líquido do petróleo do tipo Brent, usado como referência pela estatal, fechou em baixa de 1,89% (US$ 1,89) na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 98,02.

Iander Porcella e Izael Pereira

Estadao Conteudo

