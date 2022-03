Assessor de Zelensky critica proposta de neutralidade para a Ucrânia

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e um dos membros da delegação ucraniana nas conversas, Mikhail Podolyak fez ressalvas à proposta de neutralidade da Ucrânia, que poderia ser um caminho para buscar a paz com a Rússia. Em mensagem no Telegram, ele disse entender que os aliados de Kiev sugiram algo do tipo, similar ao modelo da Suécia ou da Áustria, mas ressalta que a Ucrânia “está agora em estado direto de guerra com a Rússia”.

Continua depois da publicidade

Segundo ele, um modelo do tipo poderia ser adotado apenas com “garantias de segurança legalmente verificadas”.

Para Podolyak, as garantias de segurança passariam pelo envio de armas à Ucrânia para sua defesa e também por garantir que o país possa fechar seu espaço aéreo para evitar eventuais ataques com mísseis.

Advertisement

O governo do presidente Volodymyr Zelensky tem insistido para que aliados fechem o espaço aéreo para acabar com os ataques do tipo, mas os EUA e outras nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) resistem a dar esse passo, temendo uma escalada e a disseminação do conflito.

Continua depois da publicidade

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].