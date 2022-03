Corinthians apostará na velocidade de Willian e Mosquito em visita ao Palmeiras

Por Estadão - Estadão 7

O Corinthians deve apostar na velocidade para superar o organizado elenco do Palmeiras de Abel Ferreira no clássico desta quinta-feira. Após grande atuação de Willian e Gustavo Mosquito na goleada por 5 a 0 sobre a Ponte Preta, o time do recém-chegado Vítor Pereira até possui uma disputa por posição no setor de criação, já que Giuliano também briga por vaga, mas a maior expectativa é que a dupla do último jogo seja repetida no dérbi paulista.

Durante a entrevista coletiva após o último jogo, Vítor Pereira já havia revelado que não mudará o estilo do time. A linha alta e a pressão pós-perda de bola devem permanecer. Com isso, também é esperado que o time siga apostando na saída rápida de Willian e Gustavo Mosquito para fazer transições ao ataque.

O experiente meio-campista Giuliano poderá ser uma opção para o decorrer do clássico. O jogador entrou em campo no lugar de Renato Augusto já aos 21 minutos do primeiro tempo. Na vitória por 5 a 0 contra a Ponte Preta, Gustavo Mosquito participou do gol de Renato Augusto e marcou um golaço por cobertura, após bola enfiada por Willian.

Segundo a assessoria do Corinthians, o treinador português utilizou um método um pouco diferente no treino nesta terça-feira. Apenas os goleiros trabalharam com bola no gramado e o restante dos atletas fez um trabalho forte em circuitos dentro da academia do CT. Assim como na última segunda-feira, a atividade contou com participação de jogadores das categorias de base. Desta vez foram três atletas: o zagueiro Robert Renan; e os meias Biro e Matheus Araújo.

Para o duelo com seu compatriota Abel Ferreira, Vítor Pereira deverá mandar a campo a seguinte escalação: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Cantillo), Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Roger Guedes.

A preparação para o clássico com o Palmeiras termina nesta quarta-feira no período da manhã, com mais um treino no CT Dr. Joaquim Grava. O lateral Fábio Santos e o volante Xavier iniciaram transição física e não devem voltar a tempo do jogo com o Palmeiras. O meio-campista Roni já vem treinando com o restante do elenco.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima quinta-feira, às 20h30, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Líder do Grupo A e já classificado para a próxima fase, o time alvinegro soma 20 pontos e agora está na disputa para definir qual será a melhor campanha da primeira fase, podendo até passar o Palmeiras na última rodada caso vença nesta quinta.

