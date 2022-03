Com volta de Menino e Patrick de Paula, Palmeiras inicia preparação para o dérbi

Por Estadão - Estadão 3

O Palmeiras iniciou, na manhã desta terça-feira, a preparação para o clássico contra o Corinthians, com o retorno dos jovens Gabriel Menino e Patrick de Paula, que iniciaram o período de transição física. Após vencer o Santos no último domingo, o elenco do time alviverde voltou aos treinos na Academia de Futebol, em São Paulo.

O lateral Gabriel Menino e o volante Patrick de Paula estão recuperados de lesões no tornozelo e podem ser opções para o clássico de quinta-feira, mas não devem começar como titulares no confronto. Outra novidade do treinamento desta terça foi o zagueiro Luan, que correu pelo gramado junto com o técnico Abel Ferreira e também realizou atividades internas no centro de treinamento. Luan sofreu uma lesão na coxa esquerda pouco depois do Mundial de Clubes.

O técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram atividades de posicionamento e passes no gramado. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Santos tiveram uma carga mais leve de exercícios e fizeram complemento físico antes de deixar o campo. O restante dos jogadores ainda trabalhou construção de jogo, finalização e marcação em atividades distintas.

Após levar a pior em uma forte dividida no clássico contra o Santos, o lateral-direito Mayke realizou exames na última segunda-feira que constataram que não houve fratura. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito e já iniciou tratamento com o departamento médico palmeirense. Marcos Rocha é o titular na posição, mas Gabriel Menino também costuma atuar improvisado no setor. Gustavo Garcia, campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Palmeiras, também passa a ser opção pela lesão de Mayke.

Apesar dos possíveis retornos de Gabriel Menino e Patrick de Paula, o time titular do Palmeiras para o clássico não deverá ter grandes novidades. Abel Ferreira deverá escalar a equipe com Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

O Palmeiras finaliza a preparação para o clássico com mais um treinamento nesta quarta-feira pela manhã. O duelo contra o Corinthians acontece na próxima quinta, às 20h30, no Allianz Parque, em jogo atrasado da sexta rodada do Paulistão. O time de Abel Ferreira já está classificado para a próxima fase, com 26 pontos, e precisa somar apenas mais um ponto para garantir a melhor campanha da primeira fase.

