Putin e premiê de Israel conversam sobre Ucrânia, e sinalizam mais diálogo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, conversaram nesta segunda-feira, 14, sobre os conflitos envolvendo a Ucrânia. Segundo comunicado emitido pelo Kremlin, Bennett informou ao presidente russo sobre seus contatos recentes sobre a crise com líderes de vários países. Por sua vez, Putin compartilhou sua avaliação do processo de negociação entre os representantes russos e ucranianos que está ocorrendo por videoconferência nos últimos dias, diz a publicação. Os líderes concordaram em seguir mantendo contato, segundo o comunicado.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, no último sábado, que está aberto a ter conversas com Putin, em Israel, mas apenas se houver um cessar-fogo em vigor. Na última semana, Bennett visitou Moscou para uma reunião com Putin e conversou repetidamente com Zelensky e os líderes de França e Alemanha enquanto tentava ajudar a mediar o fim da guerra.

