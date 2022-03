Pai de Messi liga para o Barcelona e avalia volta após vaias no PSG, diz jornal

Por Estadão - Estadão 6

A primeira crise entre a torcida do Paris Saint-Germain e Messi pode ter consequências inimagináveis até pouco tempo atrás. As vaias sofridas pelo argentino neste domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux, motivaram o pai do craque, Jorge Messi, a entrar em contato com o Barcelona para avaliar um retorno ao time espanhol na próxima temporada. As informações são do As, um dos principais diários esportivos da Espanha.

Segundo a publicação, Messi está “farto” do clube francês e gostaria de retornar ao Barça na próxima janela de transferências. Por outro lado, a diretoria do clube parisiense está irredutível e não pensa em liberar o argentino antes do Mundial do Catar.

Alguns dirigentes também demonstraram incômodo com as vaias recebidas pelo argentino. Entre eles Nasser Al Khelaifi, presidente do clube, e o brasileiro Leonardo, diretor de futebol.

Principal contratação da temporada do PSG, Messi teve atuação discreta na dura derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, que acabou eliminando os franceses da Liga dos Campeões ainda nas oitavas de final. Antes mesmo do início do jogo deste domingo, o craque argentino foi alvo de protestos ao ter o nome anunciado no sistema de som do estádio Parc des Princes. Mbappé foi um dos únicos poupados.

Apesar de uma saída do PSG ainda parecer distante, Messi já externou o desejo de voltar a vestir a camisa do Barcelona antes de se aposentar. O jogador de 34 anos também afirmou anteriormente que pretende morar com a família em Barcelona após deixar Paris e que pode trabalhar como dirigente no clube catalão.

Messi acertou com o PSG em agosto de 2021 após longa novela por sua renovação com o Barça. Em grave crise financeira, o time espanhol não viu outra alternativa a não ser deixar o argentino trilhar novos rumos depois de 17 temporadas. Pela equipe catalã, o jogador conquistou 35 títulos ao longo de 778 jogos, com 672 gols marcados, além da conquista de sete Bolas de Ouro.

