China acusa EUA de quebrar acordo ao vender armas para Taiwan

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lijian Zhao afirmou nesta segunda-feira, 14, que o país “se opõe firmemente” à venda de armas dos Estados Unidos a Taiwan. Segundo ele, isso “viola gravemente” o princípio de “uma única China”, ou seja, de que Taiwan é parte integrante da China continental, e também três comunicados conjuntos já firmados pelos dois países, “especialmente o de 17 de agosto”. O porta-voz ainda diz, na mensagem veiculada na conta oficial no Twitter da chancelaria chinesa, que os EUA com essa atitude interferem em questões internas da China e prejudicam os laços bilaterais, bem como “a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

