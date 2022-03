Napoli vence e conta com tropeço da Inter para assumir vice-liderança do Italiano

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Napoli não deixou o Milan se isolar na liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Verona por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, no estádio Marcantonio Bentegodi. Ainda pela 29ª rodada, a Internazionale ficou um pouco para trás na briga pelo título ao empatar com o Torino por 1 a 1.

Continua depois da publicidade

O Milan terminou a 29ª rodada na liderança do Campeonato Italiano, com 63 pontos, três à frente do Napoli, que subiu para a segunda colocação, deixando a Inter de Milão em terceiro, com 59. A Juventus completa o G-4, com 56.

O Napoli fez um bom primeiro tempo em duelo franco com o Verona. Logo aos 14 minutos, Victor Osimhen recebeu de Politano e cabeceou para o fundo das redes. Apesar de ser visitante, foi controlando o ritmo do jogo e se sentiu ainda mais confortável na etapa final, com a expulsão de Faraoni, aos seis.

Advertisement

Com um homem a mais, o Napoli fez o segundo, novamente com Osimhen, que aproveitou o cruzamento de Di Lorenzo para, com o gol vazio, só empurrar. O Verona ainda diminuiu com Faraoni, com uma cabeçada no ângulo, minutos antes de Federico Ceccherini ser expulso.

Continua depois da publicidade

O Verona ainda chegou a ficar com três jogadores a menos. Um pouco antes do apito final, Faraoni acabou recebendo cartão vermelho por reclamação. Com isso, o time mandante não teve forças para evitar o revés, que lhe deixou em nono lugar na tabela, com 41.

Mais tarde, no Olímpico Grande Torino, a Inter evitou a derrota ao empatar com o time da casa por 1 a 1, com direito a gol de Alexis Sanchez, aos 47 minutos do segundo tempo. Ele recebeu de Dzeko e chutou rasteiro para impedir um tropeço ainda pior neste domingo.

O ponto pode ser importante na briga pelo título italiano. O Torino fez um bom jogo, chegou a anular a Inter, mas deixou a vitória escapar. O gol foi marcado por Bremer, aos 12 minutos. Com isso, ficou na 11ª posição, com 35 pontos.

Continua depois da publicidade

Ainda neste domingo, a Fiorentina derrotou o Empoli por 1 a 0 e chegou oitavo posto da tabela, com 46 pontos, entrando na briga por vaga na próxima edição da Liga Europa. Já o duelo entre Atalanta (48) e Genoa (19) – vice-lanterna – terminou sem gols. Udinese e Roma terminou em 1 a 1, na casa do primeiro. A Roma, do técnico José Mourinho, está em sexto lugar, com 48.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].