Grupo Fundo de Quintal é uma das atrações do 6º Festival Percurso

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O 6º Festival Percurso, realizado pelas organizações Solano Trindade, C de Cultura e Iracema Cultural, será realizado hoje, 13, a partir das 15h, e terá transmissão online para todo o Brasil após ser interrompido por dois anos por causa da pandemia. O evento acontece desde 2014, dando espaço para representantes culturais da periferia e fomentando negócios locais. Em 2019, três mil pessoas passaram pela edição, quando ela era ainda presencial.

Continua depois da publicidade

O palco principal do projeto será na casa Studio SP, em São Paulo, de onde as transmissões serão feitas. A mestra de cerimônias será a artista Kimani e algumas das atrações serão o grupo Fundo de Quintal, a Velha Guarda do Bloco do Beco e a DJ Vivian Marques. Os canais de exibição serão pelo Facebook e pelo YouTube da Agência Solano Trindade.

A Solano Trindade, criada em 2012, desenvolve um trabalho social cada vez mais reconhecido e nasceu, como ela mesma define em um texto enviado à imprensa, “de uma reunião de jovens da zona sul de São Paulo inquietos com a necessidade de articular um arranjo produtivo local.”

Advertisement

Solano Trindade, que dá nome ao projeto, foi um poeta, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante do movimento negro que precisa ser lembrado e recolocado em cena. “Pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte” é um de seus legados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Continua depois da publicidade

Julio Maria

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].