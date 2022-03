Bolsonaro diz que cobrará MME sobre notificação a postos após redução do diesel

Por Estadão - Estadão 10

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 12, que deverá cobrar do Ministério de Minas e Energia (MME), explicações sobre o que já foi feito para notificar os postos que não reduziram o preço do diesel e demais impostos, após sanção, na sexta-feira, do projeto de lei de que altera cobrança do ICMS sobre os combustíveis.

“Nossa lei foi sancionada no dia de ontem e não chegou ordem para baixar R$ 0,60 centavos, então deverá ser comunicado. Vou entrar em contato com o ministro de Minas e Energias pra saber o que já foi feito para notificar o pessoal que tem que baixar R$ 0,60 centavos no preço do diesel, que equivale a uma parte do ICSM e todo o imposto federal que eu zerei”, afirmou a jornalistas.

