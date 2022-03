Na reabertura do Maracanã, Fla faz 6 no Bangu e chega embalado para semifinais

Por Estadão - Estadão 8

O Flamengo dominou o Bangu desde os primeiros minutos na reabertura do Maracanã neste sábado e construiu uma vitória tranquila pelo placar elástico de 6 a 0 na última rodada da Taça Guanabara. A caminho das semifinais, o time de Paulo Sousa alcança a marca de sete jogos sem perder no Campeonato Carioca, com seis vitórias e um empate, e proporciona uma despedida melancólica para o adversário alvirrubro, com o maior placar de todo o campeonato.

O jogo entre Bangu e Flamengo foi o primeiro realizado no estádio do Maracanã em 2022 (troca do gramado) e contou com um bom público, de mais de 60 mil torcedores. Embalado pela grande atuação, o Flamengo abre as disputas da semifinal da Taça Guanabara já na próxima quarta-feira, resta saber se o adversário será Vasco ou Botafogo, que entram em campo neste domingo. Já o Bangu encerra sua participação no torneio estadual, com a permanência garantida na elite do Estadual. Vice-líder, o Flamengo fecha a Taça Guanabara com 26 pontos, enquanto o vice-lanterna Bangu termina com nove pontos.

O Flamengo começou o jogo pressionando o time do Bangu, com muitas jogadas criadas contra um time da casa que só se defendia. Em uma delas, a bola sobrou para Gabriel Barbosa, que bateu forte de primeira para boa defesa do goleiro do Bangu, que saiu bem nos pés do atacante flamenguista. O gol saiu logo depois, aos 9 minutos. O Flamengo construiu um ótimo ataque, achando espaços com facilidade e a bola sobrou para Arrascaeta tocar com tranquilidade para o fundo das redes.

O cenário ficou ainda mais favorável ao Flamengo após lindo passe de Everton Ribeiro para Gabigol. O atacante saiu livre nas costas da zaga e finalizou por baixo das pernas do goleiro para fazer 2 a 0. O time rubro-negro seguiu pressionando e Paulo Henrique precisou fazer grande defesa em cabeceio de David Luiz.

A primeira finalização do Bangu na partida foi feita por Roberto Baggio aos 22 minutos de jogo. O Flamengo ainda conseguiu fazer o terceiro gol antes mesmo do fim do primeiro tempo, aos 43. Após toque por cima de Thiago Maia, Arrascaeta escorou de cabeça para Léo Pereira cabecear para o gol. A melhor chance do Bangu no primeiro tempo veio nos acréscimos, em mais um chute de Baggio. Hugo Souza se esticou todo para evitar o gol na cobrança de falta.

O técnico Paulo Sousa utilizou o segundo tempo para rodar o elenco do Flamengo. O jogo foi mais parelho no segundo tempo. O time alvirrubro, inclusive, chegou com perigo em uma jogada bem trabalhada, que terminou em chute colocado de Renatinho. Hugo Souza espalmou para fora.

O confronto caiu de produção nos minutos seguintes e assim caminhou até a reta final. Revelado na base do Flamengo, Matheus França entrou em campo e já foi premiado com um gol logo depois. O meio-campista bateu de primeira da entrada da área, a bola desviou em Raí e enganou o goleiro do Bangu. O gol foi o primeiro de Matheus pelo profissional do Flamengo.

Vivendo dia de artilheiro, Léo Pereira voltou a marcar e fez 5 a 0 para o Flamengo, com mais uma assistência de Arrascaeta. O uruguaio cobrou escanteio na área e o zagueiro chegou sem marcação para desviar e fazer mais um gol aos 35 minutos. Com fome de jogo, o Flamengo ainda marcou mais um para fechar a conta. Já nos acréscimos, Isla chegou bem na linha de fundo e tocou para Gabigol finalizar livre e fazer 6 a 0.

FICHA TÉCNICA:

BANGU 0 x 6 FLAMENGO

BANGU – Paulo Henrique; Wisney, Israel, Raí e Lucas Oliveira; Renatinho (Adsson), Mateus Nascimento (João Victor), Roberto Baggio (Lucas Duarte) e Denilson; Felipinho (Santarém) e Luís Araújo (Danielzinho). Técnico: Felipe Loureiro.

FLAMENGO – Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Matheuzinho (Isla), João Gomes (Diego Ribas), Thiago Maia (Matheus França), Arrascaeta, Everton Ribeiro (Pedro) e Lázaro (Marinho); Gabriel Barbosa. Técnico: Paulo Sousa.

GOLS – Arrascaeta, aos 9, Gabriel Barbosa, aos 14, e Léo Pereira, aos 43 minutos do primeiro tempo. Matheus França, aos 29, e Léo Pereira, aos 35, e Gabriel Barbosa, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Gomes, Léo Pereira, Luís Araújo, Renatinho, Israel, Paulo Henrique e David Luiz.

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA – R$ 1.543.939,50.

PÚBLICO – 61.335 pagantes (63.450 no total).

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo

