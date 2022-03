Croácia critica lenta reação da Otan a drone russo que sobrevoou nações do grupo

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Autoridades da Croácia criticaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), neste sábado, pelo que consideram uma lenta reação a um drone militar que aparentemente voou da zona de guerra ucraniana através do espaço aéreo de três estados membros da aliança militar, antes de cair na capital croata.

Continua depois da publicidade

O equipamento não tripulado de fabricação russa atravessou a Romênia e a Hungria antes de entrar na Croácia e cair na noite de quinta-feira em um campo perto de um dormitório estudantil. Cerca de 40 carros estacionados foram danificados, mas ninguém ficou ferido após uma forte explosão.

A Otan disse que a defesa aérea e antimísseis integrada da aliança rastreou a trajetória de voo do objeto. Mas o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, afirmou que as autoridades do país não foram informadas e que a Otan só reagiu após questionamentos feitos por jornalistas.

Advertisement

“Não podemos tolerar esta situação, nem deveria ter acontecido”, disse o primeiro-ministro ao visitar o local do incidente. “Esta foi uma ameaça pura e clara e tanto a Otan quanto a União Europeia deveriam ter reagido”, disse ele. “Trabalharemos para aumentar a prontidão não apenas nossa, mas também de outros.”

Continua depois da publicidade

Plenkovic disse que um drone de reconhecimento Tu-141 “Strizh” da era soviética voou por mais de 40 minutos sobre a Hungria e de seis a sete minutos sobre a Croácia antes de cair. Mais cedo, as autoridades de defesa romenas disseram que o drone estava no espaço aéreo da Romênia por apenas três minutos após cruzar da Ucrânia, dificultando a interceptação.

Plenkovic pediu às autoridades húngaras que iniciassem uma investigação sobre por que suas defesas aparentemente não notaram o drone não tripulado. “Felizmente, algo muito pior não aconteceu”, disse Plenkovic, acrescentando que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, “descobriu isso depois de mim”.

“Isso poderia ter caído na usina nuclear na Hungria. Obviamente, não houve uma boa reação e outros países não reagiram bem. Agora temos um teste com o qual temos que aprender e reagir muito melhor”, disse.

Continua depois da publicidade

Ele acrescentou que apenas uma investigação pode determinar quem lançou o drone – os russos ou os ucranianos – depois que a aeronave for retirada de uma grande cratera criada após o impacto. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia negaram ter lançado o drone. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].