Rede Sustentabilidade aprova federação com PSOL

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O senador Randolfe Rodrigues (AP) anunciou neste sábado que o Rede Sustentabilidade aprovou federação partidária com o PSOL. “É com imensa alegria que anuncio que o nosso partido, Rede Sustentabilidade, decidiu, de forma unânime, pela federação com o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)”, escreveu no Twitter. Segundo o senador, trata-se de um “passo importante” na luta contra o fascismo e por um Brasil mais justo e sustentável para o povo.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].