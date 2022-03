'BBB 22': Arthur vence prova do anjo e escolhe Eliezer e Vinicius para castigo

Por Estadão - Estadão 9

A prova do anjo deste sábado, 12, no BBB 22 consagrou Arthur Aguiar novamente como vencedor. É a terceira vez que o brother conquista o colar que dá direito a imunizar alguém. Na dinâmica que ocorreu nesta tarde, os participantes do programa escolheram coletes numerados de 1 a 12 e foram divididos igualmente em dois grupos: os seis primeiros jogaram a primeira rodada e os demais, a segunda. Quem marcasse três pontos primeiro, ia para a rodada final.

Brothers e sisters tinham de assistir a vídeos do TikTok e responder perguntas sobre eles. Na primeira parte, a disputa ficou entre Arthur Aguiar e Eslovênia, mas ela errou a resposta e foi eliminada. O ator foi direto para a final.

O segundo grupo jogou de forma acirrada. Paulo André e Linn da Quebrada ficaram empatados por oito rodadas até que, na última, o atleta foi o único a responder corretamente e foi competir com o amigo.

No embate final, a decisão ficou por conta de um vídeo em que os brothers tinham de responder quantas vezes a pessoa acendeu a luz. A resposta certa era “cinco” e Arthur celebrou. Mesmo tendo perdido o anjo, P.A. comemorou junto.

Castigo do monstro

O castigo do monstro fará com que Eliezer e Vinicius, os escolhidos por Arthur, andem o tempo todo pela casa segurando uma melancia. O vencedor do anjo destacou que, apesar de ser rival de Laís, não daria o monstro para ela, pois tinha acabado de sair de outro.

