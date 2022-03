Incêndio mata duas crianças em distrito de Maricá, no Rio

Por Estadão - Estadão 7

Duas crianças morreram devido a um incêndio na casa em que moravam, numa favela de um distrito do município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 12. A casa incendiada ficava no Beco do Relógio, uma favela de Inoã, distrito de Maricá, às margens da rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).

De acordo com a polícia, o pai das crianças saiu de casa para ir à padaria e deixou o ventilador ligado. Então começou um incêndio, supostamente causado por um curto-circuito, que se alastrou rapidamente. Os bombeiros foram chamados às 8h48, mas as crianças, de dois e quatro anos, morreram carbonizadas. O nome das vítimas não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi acionada e realizou perícia no local. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para apurar oficialmente a causa do incêndio.

