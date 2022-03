Alessandro Vieira, pré-candidato à Presidência, anuncia desfiliação do Cidadania

Por Estadão - Estadão 8

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), pré-candidato à Presidência da República, anunciou sua desfiliação do partido, alegando que a manutenção de Roberto Freire no comando da agremiação torna inviável sua permanência. De acordo com ele, o Brasil exige renovação na política e o Cidadania responde mudando seu estatuto e garantindo a permanência de Roberto Freire por 34 anos na presidência da legenda. “Por evidente incompatibilidade, manifesto minha desfiliação do partido. A democracia exige espírito público e desprendimento”, afirmou o senador, em publicação feita no Twitter.

Leandro Tavares

Estadao Conteudo

