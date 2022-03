Santos inicia projeto de internacionalização com lançamento de uniforme em Lisboa

Por Estadão - Estadão 6

O Santos vai dar início ao projeto de internacionalização, intitulado ‘Santos do Mundo’, nos próximos dias 19 e 20, em Lisboa, Portugal. Entre as ações promovidas no evento está a lembrança do Mundial de Clubes de 1962 entre o time de Vila Belmiro e o Benfica, além do lançamento do novo uniforme.

Pepe e Lima, lendários jogadores do Santos, que atuaram nos dois jogos contra o Benfica, estarão presentes na comitiva, que será chefiada pelo vice-presidente José Carlos de Oliveira. O grupo será recepcionado pela direção do clube português no Estádio da Luz.

O clube santista vai presentear o Benfica com uma obra na qual estão moldes das pegadas dos eternos ídolos mundiais Pelé e Eusébio, que se enfrentaram na inesquecível decisão há seis décadas.

Naquela decisão, o Santos venceu o primeiro jogo, no Maracanã, por 3 a 2, e voltou a ganhar, em Lisboa, por 5 a 2, na apresentação que é considerada por Pelé como a maior de todos os tempos da equipe santista.

“Com certeza será mais um momento histórico que o Santos protagonizará, lançando a camisa 2022 em solo europeu e, de uma forma especial, relembrando essa rica história do nosso Mundial. Isso demonstra o foco da nossa nova campanha, que o Santos é realmente do Mundo”, afirmou o presidente do clube, Andres Rueda. “Sempre foi nossa proposta e vamos intensificar cada vez mais a internacionalização da marca Santos FC.”

Estadao Conteudo

