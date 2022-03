Susana Vieira critica Arthur e Gustavo e revela torcida por Linn: 'Ela é tudo!'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A atriz Susana Vieira deu o que falar na manhã desta sexta-feira, 11, no programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo. A artista foi convidada à atração para comentar o Big Brother Brasil 22 e fez questão de deixar bem clara a sua opinião sobre os participantes do reality: “Posso falar mal? Senão não teria nem vindo”, brincou a atriz ao expor o que pensa do advogado Gustavo Marsengo.

Continua depois da publicidade

“De vez em quando você fica tão machão, Gustavo. De vez em quando ele fica carinhoso, aí eu digo ‘ai, que amor’. Ele abraça, aquele bracinho dele fica passando, mas na hora dele ficar grosso, ele fica um pouco grosseiro demais, muito metidinho”, afirmou Suzana.

A artista ainda mostrou sua insatisfação com a eliminação da participante Jade Picon, na última terça-feira, 8, e fez uma declaração sincera sobre o ator Arthur Aguiar, que permanece no jogo: “Eu acho que isso tudo é uma jogada da nossa empresa para contratar Arthur de novo, porque não é possível que uma menina com 18 milhões de seguidores perca para o Arthur! Ai, que mentira que é… eu fiquei muito revoltada com isso”.

Advertisement

Fátima tentou argumentar que o número de seguidores não significa sucesso no BBB, mas Susana não mudou sua opinião: “Eu acho ele muito sério, não acho ele simpático. Ele sempre foi metido, arrogante. É o que me passa, eu sou espectadora”.

Continua depois da publicidade

A torcida da artista vai para a cantora Linn da Quebrada. Suzana já declarou seu apoio à sister nas redes sociais. “É um pouco cedo para dizer, mas sabe que ela é uma das minhas preferidas, ela está no meu pódio … Ela é educada, ela é respeitosa, ela é amorosa, ela é bonita, ela é tudo!”, opinou a atriz.

Rafael Nascimento, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].