Biden afirma que Rússia está isolada e culpa Putin por inflação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 11, que o país e seus aliados aumentaram a pressão econômica contra o presidente Vladimir Putin e isolaram a Rússia internacionalmente. Em discurso em uma conferência de deputados democratas, o líder apontou que os “europeus têm vulnerabilidades diferentes das nossas”, como no caso do petróleo, lembrando que a dependências das exportações russas são bem distintas nos dois casos. Segundo Biden, sua postura junto a tais líderes foi a de não exigir que fizessem os mesmos esforços que os EUA, mas que agissem dentro de suas capacidades.

Entre os impactos na economia russa, o presidente citou desvalorização do rublo, a bolsa de Moscou fechada e agências de classificação de risco considerando a Rússia como “junk”. Além disso, Biden disse que a assistência oferecida foi “crítica” para a segurança da Ucrânia. Segundo ele, Putin pensava que poderia dividir a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas falhou. De acordo com o democrata, os EUA defenderão cada pedaço do território da Otan, e possuem “obrigação sagrada” com o Artigo 5 da aliança, que trata sobre defesa mútua em caso de agressão externa.

“Putin é uma grande razão para a inflação, e invasão da Ucrânia aumentou preços”, disse Biden, especialmente mencionando a alta da gasolina. Segundo o presidente, apesar de buscar aumentar a produção de petróleo no país, o governo segue “fazendo grande esforço para combater mudanças climáticas”. Outra razão para a inflação foi a pandemia, segundo Biden. A covid-19 levou a problemas na cadeia de fornecimento e aumentou a demanda por bens, de acordo com o presidente. Um terço da inflação nos EUA foi por conta destes fatores, afirmou o democrata.

Em virtude do um ano do American Rescue Plane, Biden celebrou os resultados dos investimentos. Segundo ele, foram gerados 4 milhões de empregos adicionais pelas medidas, e o desemprego 2 pontos porcentuais abaixo do que seria sem sua aplicação. De acordo com o presidente, o plano não causou inflação, e contribuiu com apenas 0,3 ponto porcentual para a alta dos preços.

