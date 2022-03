Biden culpa Putin por alta de preços do petróleo e diz que produção aumenta nos EUA

Por Estadão - Estadão 8

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 10, que a população já está sentindo os preços das ações do presidente Vladimir Putin nas bombas de gasolina. Em discurso em evento do Partido Democrata, o líder culpou a invasão da Rússia pela alta nos preços dos combustíveis, e disse que a exploração de recursos nos EUA está aumentando, incluindo a maior produção de petróleo em anos.

“É momento de guerra, não para lucros”, disse Biden, em alusão às grandes empresas do setor. Segundo ele, é preciso investir nos EUA. Biden defendeu os números econômicos de sua gestão, incluindo o crescimento do PIB e a criação de vagas. Segundo presidente, o desemprego no país está 2 pontos porcentuais mais baixo por conta das ações do governo. “Resultado direto de como foi feito o American Rescue Plan”, disse.

Biden voltou a afirmar que seus planos de infraestrutura irão reduzir as pressões inflacionárias, caso aprovados. Levando em conta as eleições de meio de mandato e a possibilidade do partido republicano assumir a Câmara dos Representante e o Senado, disse que “se perdemos as eleições legislativas, serão dois anos tristes”. Em sua visão, grande parte dos projetos democratas seriam inviabilizados neste caso.

