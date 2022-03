Lucro líquido da Santos Brasil soma R$ 113,8 mi no 4tri21; alta de 695% ante 4tri20

Por Estadão - Estadão 8

A Santos Brasil Participações registrou lucro líquido de R$ 113,8 milhões no quarto trimestre de 2021, ante R$ 14,3 milhões do mesmo período do ano anterior. A alta foi de 695%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 158,2 milhões entre outubro e dezembro, crescimento de 94,1% ante o mesmo trimestre de 2020.

A receita operacional líquida no trimestre atingiu R$ 443,5 milhões, ante os R$ 260,6 milhões registrados um ano antes, crescimento de 70,2% na comparação, impulsionada pelos maiores volumes movimentados, melhora no mix dos serviços prestados e, principalmente, da elevação do ticket-médio em todas as unidades de negócio, em especial no Tecon Santos, resultado de renegociações contratuais com clientes.

A Santos Brasil encerrou 2021 com R$ 1,1 bilhão em posição de caixa e aplicações financeiras que, descontada a dívida total, totalizou um caixa líquido de R$ 671,4 milhões. A posição de caixa da companhia já exclui o pagamento de R$ 126,8 milhões em dividendos intermediários realizado no quarto trimestre.

Como reportado nos trimestres anteriores, a posição de caixa e aplicações financeiras foi reforçada pela captação de R$ 790 milhões no mercado de capitais, por meio do follow-on realizado em setembro de 2020, e pela geração positiva de caixa da companhia em 2021. O índice de alavancagem, representado pela relação entre dívida líquida e Ebitda proforma dos últimos doze meses foi de -1,59x.

Camila Vech, especial para o Broadcast

Estadao Conteudo

