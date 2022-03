C&A: lucro líquido soma R$ 154 milhões no 4º trimestre; alta de 41,2%

Por Estadão - Estadão 5

A C&A apresentou lucro líquido de R$ 154 milhões no quarto trimestre de 2021, o que representa alta de 41,2% em relação ao mesmo período de 2020. O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 201,4 milhões, com alta de 22,6%.

No trimestre, a empresa teve margem líquida de 8,3%. Já no ano de 2021, o lucro líquido foi de R$ 329 milhões, com margem de 6,4% em função de impactos não recorrentes de créditos fiscais. “Excluindo o efeito dos ganhos tributários não realizados no ano de 2021, a C&A apresentaria prejuízo líquido”, diz a companhia.

A receita líquida da empresa foi de R$ 1,862 bilhões no trimestre, valor 6,6% superior ao do quarto trimestre de 2020. As vendas em mesmas lojas (critério que contabiliza apenas os estabelecimentos que já estavam abertos há 13 meses) ficaram maiores em 5,8%.

Já a receita bruta online (que conta vendas que passam pelo canal físico e digital, chamadas omnichanel, e da Galeria C&A, shopping virtual da empresa) atingiu R$ 256 milhões no quarto trimestre, com alta de 24,7% em relação ao registrado um ano antes.

Talita Nascimento

Estadao Conteudo

