Senado encerra votação de projeto do ICMS rejeitando destaques

O Senado encerrou a votação do projeto que altera a cobrança do ICMS, após aprovar o parecer do relator, Jean Paul Prates (PT-RN), e rejeitar os destaques apresentados no plenário.

O pacote, que ainda inclui uma conta de estabilização dos preços, dependerá agora de análise da Câmara.

Daniel Weterman

