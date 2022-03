Faculdades dos EUA cortam parcerias e laços financeiros com a Rússia

Por Estadão - Estadão 2

Faculdades dos Estados Unidos estão retirando estudantes de programas de estudo no exterior na Rússia, encerrando parcerias de pesquisa e cortando laços financeiros. Ao mesmo tempo, as instituições prometeram apoiar os estudantes russos, opondo-se aos apelos de alguns no Congresso para removê-los do país como uma forma de sanção.

Os movimentos são principalmente simbólicos, as faculdades dos EUA têm pouco poder para influenciar a Rússia ou apertar suas finanças, e o intercâmbio acadêmico entre as nações sempre foi escasso.

No ano acadêmico passado, as faculdades dos EUA receberam quase 5 mil estudantes da Rússia, menos de 1% de todos os estudantes internacionais.

Defensores da educação internacional dizem que perder esses alunos abriria mão da chance de expô-los aos ideais ocidentais, e dizem que os russos que optam por estudar nos Estados Unidos já estão mais propensos a querer mudar de casa.

Associated Press

