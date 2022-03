'Bam Bam': música de Camila Cabello e Ed Sheeran está no top 20 global do Spotify

Por Estadão - Estadão 4

Bam Bam, a nova música de Camila Cabello com Ed Sheeran, tem apresentado um bom desempenho de reproduções no Spotify e se encontra no top 20 global da plataforma. O single estreou na posição de número 18 entre as músicas mais escutadas do streaming. Nesta semana, chegou a subir para a posição 13 e, nesta quinta-feira, 10, caiu para o 14º lugar. No YouTube, o clipe da parceria entre os dois cantores já tem mais de 16 milhões de visualizações e se encontra em 10º lugar nas canções em alta do Brasil.

