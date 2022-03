Irã apresenta sinais contraditórios sobre negociações por acordo nuclear

Por Estadão - Estadão 3

O Irã ofereceu sinais contraditórios, nesta quinta-feira, 10, sobre as discussões pela retomada do acordo nuclear com potências mundiais. O presidente do país, Ebrahim Raisi, defendeu as negociações, mas o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shamkhani, criticou os Estados Unidos pelo impasse nas conversas.

As tratativas em Viena buscam fazer com que os EUA retornem ao acordo do qual se retiraram unilateralmente em 2018 e que o Irã restabeleça os limites ao seu programa nuclear.

Nos últimos dias, diplomatas ocidentais sinalizaram que as negociações chegaram ao fim, deixando a decisão final com o Irã. Em publicação no Twitter, Shamkhani afirmou que a “abordagem dos EUA às demandas de princípios do Irã, juntamente com suas ofertas irracionais e pressão injustificada para chegar rapidamente a um acordo, mostra que os EUA não estão interessados em um acordo forte que satisfaça ambas as partes”. “Sem a decisão política dos EUA, as negociações ficam mais complicadas a cada hora”, acrescentou.

Pouco tempo depois, Ebrahim Raisi apresentou uma aparente defesa das negociações. “O governo está negociando no caminho do líder supremo e não recuou e não recuará de nenhuma linha vermelha que foi anunciada”, escreveu ele. Fonte: Associated Press.

