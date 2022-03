América leva susto no fim, mas empata com Barcelona-EQU pela Copa Libertadores

Por Estadão - Estadão 4

O América-MG jogou com valentia, buscou o ataque a todo o instante, mas não saiu do empate sem gols com o Barcelona-EQU pela ida da terceira fase da Copa Libertadores da América. Na noite desta terça-feira, o time mineiro dominou boa parte do confronto na Arena Independência, em Belo Horizonte, mas levou um susto no final com pênalti perdido pelos adversários, fazendo com que o resultado fosse comemorado.

O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. Quem vencer avança à fase de grupos, enquanto novo empate leva a decisão para os pênaltis – a Conmebol aboliu o gol fora de casa a partir deste ano.

Antes, porém, o América encara o Uberlândia, no sábado, às 19h, na briga por classificação no Campeonato Mineiro. Na última rodada atuou com reservas e perdeu por 1 a 0 para o Villa Nova. A dois jogos do fim, segue em quinto lugar com 14 pontos, quatro a menos do que a Caldense, que fecha o G4.

O América começou a partida de forma ofensiva e empurrou o Barcelona para o campo de defesa. Apesar do bom início, porém, o time brasileiro teve poucas finalizações. Teve chute de longe de Juninho e boa chegada de Everaldo no lado direito, que acabou se atrapalhando ao tentar driblar o adversário.

Aos poucos, o Barcelona passou a se soltar e construiu boas jogadas e foi melhor na metade final, tendo duas finalizações perigosas. Primeiro com Perlaza em chute cruzado rente à trave e depois com Mastriani para ótima defesa de Jailson.

O time brasileiro seguiu com a mesma postura valente no segundo tempo e não se escondeu do jogo. Mas a vontade não se converteu em chances claras. Uma das melhores chegadas foi de Everaldo, que puxou da direita para o meio e chutou de fora da área. A bola passou com perigo por cima do gol.

Depois de muitas tentativas, as emoções mais fortes do jogo aconteceram nos minutos finais. O Barcelona teve um pênalti a seu favor, cometido por Jailson. Na cobrança, porém, Garcés chutou para fora. Praticamente no último lance, Lucas Kal teve chance na pequena área para dar o triunfo ao América, mas o goleiro salvou os equatorianos e assegurou o empate.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 BARCELONA-EQU

AMÉRICA – Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Índio Ramírez); Pedrinho (Felipe Azevedo), Everaldo (Matheusinho) e Wellington Paulista. Técnico: Marquinhos Santos.

BARCELONA – Burrai; Velasco, Aimar, Rodríguez e Quiñonez; Piñatares, Leonai (Carcelén) e Perlaza (Penilla); Martínez, Preciado (Molina) e Mastriani (Garcés). Técnico: Jorge Célico.

ÁRBITRO – Darío Herrera (ARG).

CARTÕES AMARELOS – Jailson e Patric (América). Aimar, Piñatares, Leonai e Preciado Barcelona).

PÚBLICO E RENDA – Não informados.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

