Porta-voz do Pentágono diz que proposta polonesa causa 'preocupações em toda a Otan'

O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou nesta terça-feira, 8, que a proposta da Polônia para entregar jatos de combate MiG-29 aos EUA causa “preocupações para toda a aliança Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em seu Twitter, o representante disse que a ideia apresentada, de entregar aviões em uma base americana na Alemanha para que eles sejam levados à Ucrânia, em espaço aéreo que é contestado pela Rússia, não apresenta “uma razão substantiva”.

“Continuaremos a consultar a Polônia e nossos outros aliados da Otan sobre essa questão e os difíceis desafios logísticos que ela apresenta, mas não acreditamos que a proposta da Polônia seja sustentável”, disse Kirby. Segundo ele, a decisão de transferir aviões de propriedade polonesa para a Ucrânia é, em última análise, do governo polonês.

Desde cedo, oficiais militares dos EUA pareceram surpresos com a declaração polonesa e disseram que não podiam dizer como as aeronaves iriam da Alemanha para a Ucrânia. Embora Ramstein tenha espaço para esses aviões, é improvável que as forças dos EUA tenham recursos para manter ou consertá-los, disseram autoridades de defesa.

Dar jatos de combate à Ucrânia marcaria o passo mais importante em um esforço para fornecer armas ao país em apuros. Autoridades polonesas estavam receosas à ideia de que os aviões fossem para a Ucrânia, em parte por preocupação de que isso pudesse convidar a um ataque da Rússia ao país.

