De olho em Ucrânia, Polônia disponibilizará jatos de combate MiG-29 para os EUA

A Polônia anunciou que disponibilizará seus jatos de combate MiG-29 para os Estados Unidos, após dias de negociações sobre como colocar os aviões nas mãos da Ucrânia. O governo polonês disse nesta terça-feira que os aviões “estão prontos para serem implantados – imediatamente e gratuitamente”. As aeronaves seriam levada para a base aérea americana de Ramstein, na Alemanha, onde estariam à disposição dos EUA, disse o Ministério das Relações Exteriores da Polônia, em comunicado.

O governo polonês convocou outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com MiG-29 em seu inventário para seguir sua liderança e pediu aos EUA que fornecessem à Polônia aviões de combate usados para reabastecer a capacidade perdida ao abandonar os MiGs. Não foi possível determinar se os EUA concordariam com a proposta polonesa. “Vimos o anúncio polonês e não temos nada a oferecer neste momento”, disse um alto funcionário do Pentágono.

Oficiais militares dos EUA pareceram surpresos com a declaração polonesa e disseram que não podiam dizer como as aeronaves iriam da Alemanha para a Ucrânia. Embora Ramstein tenha espaço para esses aviões, é improvável que as forças dos EUA tenham recursos para manter ou consertá-los, disseram autoridades de defesa.

Dar jatos de combate à Ucrânia marcaria o passo mais importante em um esforço maciço dos membros da Otan e outros aliados para fornecer armas ao país em apuros, enquanto tenta repelir os avanços das tropas russas. O movimento marca uma reversão para Varsóvia. Autoridades polonesas estavam receosas à ideia de que os aviões fossem para a Ucrânia, em parte por preocupação de que isso pudesse convidar a um ataque da Rússia ao país.

No domingo, o gabinete do primeiro-ministro da Polônia rejeitou relatos de um possível acordo para o país entregar aviões de combate, embora duas autoridades polonesas próximas ao assunto tenham dito que a Polônia pelo menos consideraria a proposta que Washington estava disposta a elaborar. Entregar os aviões aos EUA primeiro remove a Polônia um passo de seu envolvimento em qualquer transferência para a Ucrânia.

Um diplomata europeu disse que parece que o Pentágono foi pego de surpresa pelo anúncio de Varsóvia, acrescentando que a transferência da aeronave pode representar desafios de segurança para a Polônia e arriscar a aparência de envolvimento direto da Otan na guerra.

Varsóvia, 08

