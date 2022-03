'BBB 22': Premonição de Jade e especulações de paredão falso são destaques do dia

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Depois da formação do paredão neste domingo, 6, o fogo no parquinho tomou conta do Big Brother Brasil 22, e está rendendo até agora no reality. Depois de receber seis votos, Gustavo voltou na prova bate e volta, e demonstrou estar chateado com alguns participantes da casa, principalmente Laís.

Continua depois da publicidade

Para o brother, a doutora, com quem vive um affair na casa, não se esforçou o suficiente para livrá-lo da berlinda. Por isso, em conversa com Linn da Quebrada, ele revelou que não conseguia nem olhar para a cara da médica.

Durante esta segunda-feira, 7, brothers especularam sobre paredão falso, emparedados fizeram promessas e muito mais. Confira os principais destaques do que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil:

Advertisement

Será que teremos Arthur bebendo no BBB?

Continua depois da publicidade

Encarando o seu quarto paredão, Arthur Aguiar prometeu para Lucas e Paulo André que se voltar da berlinda, vai beber e até usar sunga para aproveitar a festa do líder. “A festa vai estar com clima de guerra, mano. Todo mundo sentado e de olho nos outros”, falou Lucas.

“Se a Jade ficar vai ter muita comemoração, eles não vão ficar sentados. Se eu ficar, eu vou até beber e quarta-feira é sunga”, disse Arthur.

“Eu vou ter que beber com você?”, perguntou Lucas. “O Lucão vai ficar doidão contigo”, brincou PA. Arthur Aguiar, geralmente, não toma bebidas alcoólicas nas festas, mas a promessa é que se retornar do paredão isso vai mudar.

Continua depois da publicidade

Paredão falso?

Depois da formação do sétimo paredão do BBB 22, Linn da Quebrada, Eslovênia e Jade Picon começaram a especular sobre um possível paredão falso caso a influenciadora ou Jessi sejam eliminadas. “Se você ou a Jessi sair, vai ser paredão falso”, afirmou a cantora.

Eslô e Laís concordaram com o pensamento de Lina, e a médica ainda disse: “Eu vou surtar por dois dias”. “Você acha muito certo que ele sai?”, perguntou Jade, referindo-se a Arthur Aguiar.

“Amiga, eu posso estar completamente equivocada, mas assim Já deu. E, não só por ele, mas por você mesmo. Estou falando a partir do que eu vejo de você, como eu já falei algumas vezes do seu jogo, da sua trajetória aqui. Não faz sentido”, respondeu Linn da Quebrada.

“Ficou sinistra”

Durante uma conversa de Arthur Aguiar e Lucas Bissoli, os dois comentaram sobre o comportamento de Eslovênia. “Tu não achou também que a Eslô ficou mais séria?”, perguntou o cantor. “Pra c…”, respondeu Lucas, que vive um affair com a influenciadora.

“Ela estava meio que com a cara fechada, mais séria”, falou Arthur. “Pra mim ela está também”, comentou Lucas.

“Para tu também? Ficou sinistra. Cara fechada, brabona. Não tem jeito, mano, quando começa a pegar nas pessoas que você gosta, sente o baque. Não tem o que fazer. Foi o que ela falou pra mim: Eu não sei como vai ser quando o alvo for eu ou as pessoas que eu gosto. Porque, até então, não era”, falou Arthur, relembrando uma conversa que teve com a sister.

“É, ficar em lados opostos é difícil, mas, para mim, eu fico mais sentido porque ela fica sentida. O Eli é pódio dela e ele só fala que vai proteger ela e o Vyni, mas o Eli virou meu alvo agora. Mas isso é porque ele ficou muito estranho comigo, não olha no olho mais Pelo menos até agora”, disse Lucas.

“Eu vou conversar com ele, não tive a oportunidade. Até antes do jogo da discórdia, eu vou puxar ele para conversar. Negócio é esse de falar que eu falei que não votava nele? Vou votar em quem? Na Eslô”, concluiu o capixaba.

“Você podia votar no Vyni, né?”, respondeu Arthur. “Mas acho que ele Vyni seria a última opção. Tem a Laís ainda na frente”, concluiu Lucas.

“Nunca precisei do seu voto”

Em conversa com Douglas Silva, Natália decidiu se desculpar com o brother pelas falas que teve na briga generalizada que aconteceu na casa. A mineira tentou justificar sua fala quando mostrou dúvidas de que Scooby, Douglas e Paulo André continuariam falando com ela após ela votar em um membro do “grupo grunge”, e revelou que temia que o relacionamento fosse afetado após votar em Gustavo ao invés de Eliezer.

Douglas logo respondeu falando que a relação deles era apenas de amizade e não envolvia o jogo do BBB: “Eu não sento com você para falar de voto”. “É uma mágoa que eu tô tendo. Estou numa situação desconfortável. Juntou tudo e estourei. Posso estar errada”, falou Natália.

O brother aproveitou a deixa e falou que não era justo ela “estourar com pessoas que nem votam nela”. “Não é por voto, estou falando de me sentir assim. Tipo assim, tô contigo porque a gente tá votando parecido”, explicou a mineira. “Você sabe que não é só por isso”, respondeu DG.

“Eu sinto isso e fico com medo. Posso estar errada? Sim. Te devo desculpas? Devo. Me desculpa. Isso é muito desconfortável”, declarou Natália. “Nat, eu nunca precisei do seu voto para nada. A gente conversa sobre tudo. Eu nunca cheguei em você falando: Ah, vamos combinar isso”, falou o ator.

“O meu medo é de ficar muito neutra em tudo pra me sentir protegida. Eu quero saber se, daqui pra frente, mesmo tendo atitudes diferentes, vocês vão continuar sendo meus amigos”, desabafou Natália.

Sonho ou previsão?

Na manhã desta segunda-feira, 7, Jade Picon revelou que sonhou com o irmão, Léo Picon, e o cantor Pedro Sampaio. Segundo a influenciadora, no sonho ela perguntava para eles como estava sua situação fora do BBB e eles demonstraram que não estava boa.

“A primeira coisa que eu fazia era perguntar como as coisas estavam fora da casa, eles tudo bem Aí eu pensei: f…”, conta, fazendo a cara de que não está tudo bem, que foi o que ela viu quando ouviu o “tudo bem” do irmão e do cantor em seu sonho.

Surfe é o tema da festa de Pedro Scooby

Nesta segunda-feira, 7, Pedro Scooby, que é o atual líder, descobriu o tema da sua festa que acontece na próxima quarta-feira, 9. Com o tema “Surfe”, o carioca ganhou mil estalecas para complementar as atrações da festa e escolheu em ter sacolé alcoólico, câmera instantânea e uma prancha de ceviche na festa.

Junto com Arthur Aguiar, Paulo André, Eliezer, Jade Picon e Douglas Silva, o surfista ganhou mais moedas do reality para adicionar mais atração na festa. Os brothers do grupo vip escolheram uma prancha mecânica.

Lembrando que nesta segunda, 7, acontece o jogo da discórdia, onde os brothers vão poder “lavar a roupa suja” no ao vivo do BBB 22.

Beatriz França, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].