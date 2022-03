Bloquear espaço aéreo ucraniano para Rússia levaria a guerra maior, diz Blinken

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reforçou nesta segunda-feira, 7, que os Estados Unidos não têm intenção neste momento de, junto a aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), decretar o bloqueio do espaço aéreo da Ucrânia para Rússia. .

Continua depois da publicidade

“A zona de exclusão aérea significaria que os aviões russos teriam de ser abatidos. Com isso, haveria um risco considerável de criar um conflito direto entre nossos países e a Rússia. Essa é guerra muito maior que ninguém quer, incluindo a Ucrânia”, disse Blinken, em coletiva à imprensa.

O secretário reiterou que os EUA estão comprometidos a defender “cada centímetro” de território da Otan. “Nossos esforços são para acabar com a guerra”, afirmou. “O que não queremos fazer é ampliar o conflito para outros territórios e outros países.”

Advertisement

Blinken disse ainda que todas as questões estão sendo trabalhadas dentro da Otan, “o que é vital”. Ele reforçou o apoio dos EUA à Ucrânia. “Ao longo do último ano, investimos mais de US$ 1 bilhão em assistência de segurança à Ucrânia. Nas últimas semanas, Biden permitiu o acréscimo de US$ 350 milhões para defesa ucraniana e, em uma semana, cerca de 70% do volume já está nas mãos dos ucranianos.”

Continua depois da publicidade

Os EUA estão ainda revisando a postura global no uso de forças, incluindo na Europa, mas nenhuma decisão foi tomada até o momento, disse o secretário.

Ilana Cardial

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].